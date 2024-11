Nach Amoklauf in Österreich: Doppelmörder tot im Wald gefunden

Bereits am Freitag wurde von der Polizei das Fluchtauto des Jägers ausfindig gemacht. © Fotokerschi/Franz Plechinger/APA/dpa

Wie österreichische Medien unter Bezug auf Polizeiangaben berichteten, soll sich der Amokläufer selbst erschossen haben.

Ein Spaziergänger hatte am Freitagmorgen das Fluchtauto des Täters in einem Waldstück bei Partenreit im Bezirk Rohrbach gefunden - unweit von dem Ort entfernt, an dem Drexler die zwei Personen ermordete.

Der Zeuge alarmierte daraufhin die Polizei, welche mit 250 Einsatzkräften das Gebiet durchkämmte. Dabei kamen auch Hunde, Wärmebildkameras und Drohnen zum Einsatz.

Der 56-Jährige wurde schließlich tot in dem Waldstück aufgefunden. Die Polizei geht von Suizid aus.

Drexler soll mit zwei Langwaffen und einer Faustfeuerwaffe unterwegs gewesen sein. Er galt als "tickende Zeitbombe" und "sehr gefährlich".