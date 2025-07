Paar aus Triathlon-Team Thüringen stirbt bei Wanderung in Österreich

Vals (Österreich) - Für ein deutsches Wanderer-Paar endete ein Ausflug in den Zillertaler Alpen in Österreich tödlich. Die beiden Verunglückten kamen aus Thüringen .

Die beiden Wanderer waren von einer Bergtour nicht zurückgekehrt. (Symbolfoto) © Frank Kleefeldt/dpa

"Unsere lieben Freunde Sascha und Elli sind am Montag bei einer Bergtour in der Nähe der Geraer Hütte in Österreich tödlich verunglückt", schreibt das Triathlon-Team Thüringen in einem Post auf seiner Instagram-Seite.

"Wir sind fassungslos, erschüttert und unendlich traurig. Zwei wunderbare Menschen, voller Leben, Wärme und Herzensgüte sind einfach weg", heißt es weiter in dem veröffentlichten Statement.

Darüber hinaus drückt das Sportteam seine tiefe Trauer und Verbundenheit aus. "Unsere Gedanken sind bei ihren Familien, Angehörigen und allen, die sie geliebt haben."

Die 28-Jährige und der 34-Jährige hatten sich auf einen schwierigen Klettersteig begeben, der nur mit alpiner Erfahrung zu bewältigen ist.