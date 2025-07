Unfall auf Friedhof: 17-Jähriger stürzt in Gruft

Donnersbach (Österreich) - Ein tragischer Arbeitsunfall erschütterte am Donnerstagvormittag eine kleine Gemeinde in Österreich .

Alles in Kürze

Plötzlich verlor der Teenager aus noch ungeklärter Ursache das Gleichgewicht und stürzte rund vier Meter in die Tiefe.

Gemeinsam mit seinem 62-jährigen Chef öffnete er am Vormittag gegen 10 Uhr einen gesicherten Schacht einer Gruft.

Der 17-Jährige wurde per Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. © Facebook/Screenshot/Freiwillige Feuerwehr Donnersbach

Die Freiwillige Feuerwehr rückte sofort an. In einer dramatischen Rettungsaktion zogen die Einsatzkräfte den Jugendlichen mithilfe einer Korbtrage und eines Seilzugs aus dem Schacht. Ein Notarzt übernahm noch an der Unfallstelle die Erstversorgung.

Anschließend wurde der Schwerverletzte per Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Über seinen aktuellen Gesundheitszustand ist bislang nichts bekannt.