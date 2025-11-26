Polizei geht von Straftat aus: Beauty-Influencerin spurlos verschwunden
Graz (Österreich) - Eine 32-jährige österreichische Beauty-Influencerin ist spurlos verschwunden.
Wie die österreichische Tageszeitung Heute berichtet, wurde Stefanie P. zuletzt am Sonntag gesehen.
Am Samstag nahm sie noch an einer Weihnachtsfeier teil und teilte sich anschließend ein Taxi mit einer Freundin.
Vor ihrer Wohnung in Graz-Geidorf stieg sie aus und schickte ihrer Begleiterin noch eine Nachricht, dass sie gut angekommen sei - ihr letztes Lebenszeichen.
Denn am nächsten Tag erschien das Model nicht zu einem vereinbarten Fotoshooting und war auch telefonisch nicht erreichbar.
Daraufhin verständigten ihre Angehörigen am Montag die Polizei.
Ihr Ex-Freund könnte mit ihrem Verschwinden in Zusammenhang stehen
Seitdem suchen Ermittler und Familie nach der 32-Jährigen.
Laut Kurier gehen die Behörden mittlerweile von einer möglichen Straftat aus.
Demnach teilte die Polizei den österreichischen Medien mit, dass "der 31-jährige Ex-Freund der Frau mit deren Verschwinden im Zusammenhang stehen könnte." Die Polizei ermittelt.
Währenddessen bittet die Mutter von Stefanie öffentlich um Hilfe. Sie schreibt auf Facebook: "Meine Tochter wird seit gestern Vormittag vermisst [...] jeder zweckdienliche Hinweis wird finanziell entlohnt. Bitte helft mir, meine Tochter zu finden."
Die Vermisste ist etwa 1,75 Meter groß, hat schulterlanges dunkelblondes Haar und eine schlanke Statur. Am linken Unterarm trägt sie eine Tätowierung mit dem Schriftzug "Csilla".
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/Screenshot/badgalfani