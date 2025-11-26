Polizei geht von Straftat aus: Beauty-Influencerin spurlos verschwunden

Graz (Österreich) - Eine 32-jährige österreichische Beauty-Influencerin ist spurlos verschwunden.

Stefanie P. ist seit dem vergangenen Wochenende nicht mehr erreichbar. © Bildmontage: Instagram/Screenshot/badgalfani

Wie die österreichische Tageszeitung Heute berichtet, wurde Stefanie P. zuletzt am Sonntag gesehen.

Am Samstag nahm sie noch an einer Weihnachtsfeier teil und teilte sich anschließend ein Taxi mit einer Freundin.

Vor ihrer Wohnung in Graz-Geidorf stieg sie aus und schickte ihrer Begleiterin noch eine Nachricht, dass sie gut angekommen sei - ihr letztes Lebenszeichen.

Denn am nächsten Tag erschien das Model nicht zu einem vereinbarten Fotoshooting und war auch telefonisch nicht erreichbar.

Daraufhin verständigten ihre Angehörigen am Montag die Polizei.