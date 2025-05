Drama im Hotel: Frau (22) bringt Kind auf Toilette zur Welt und wirft es weg

Simmering (Österreich) - Eine 22-jährige Österreicherin brachte in Wien ein Kind zur Welt und erwürgte es. Jetzt kommt sie mit einer milden Strafe davon.

Das Neugeborene starb durch die Gewalteinwirkung. Die Frau steckte den leblosen Säugling in einen Müllsack und versuchte, die Spuren zu beseitigen, indem sie das Blut aufwischte. Dabei wurde sie von Hotelmitarbeitern überrascht und gab ihnen gegenüber an, ihre Regel zu haben.

"Es war alles blutig und plötzlich war da ein Baby . Ich wusste nicht, was ich machen soll. Ich war komplett überfordert", erklärte die junge Frau am Montag verunsichert vor Gericht. Statt Hilfe zu holen, traf sie eine "aus einem Impuls heraus" folgenschwere Entscheidung: "Dann habe ich zugedrückt."

Die junge Frau war wegen Kindestötung bei der Geburt und Störung der Totenruhe angeklagt. (Symbolbild) © 123rf/stockstudio44

Die 22-jährige Angeklagte saß sechs Wochen in Untersuchungshaft - doch eine Geisteskrankheit wurde ihr nicht attestiert.

Laut Gutachten befand sie sich zur Tatzeit in einem Ausnahmezustand. "Ich habe geglaubt, ich sitze einem Kind gegenüber", so die Expertin. "Sie hat nicht begriffen, was passiert ist."

Angeklagt war die junge Frau wegen Kindestötung bei der Geburt und Störung der Totenruhe. Doch das noch nicht rechtskräftige Urteil fiel überraschend mild aus: 16 Monate bedingte Haft.

Richterin Christina Salzborn sprach von einem absoluten Sonderfall.