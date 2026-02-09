Sie ließen Sohn Elias (†3) verhungern: Eltern zu lebenslanger Haft verurteilt

Innsbruck (Österreich) - Im Prozess um den Tod des dreijährigen Elias sind die Eltern Kevin (27) und Nathalie M. (27) zu lebenslanger Haft verurteilt worden.

Die Angeklagten werden von Justizbeamten in das Landgericht geführt. © -/ZEITUNGSFOTO.AT/APA/dpa

Die Eltern aus Tirol sollen ihren einzigen Sohn gequält, eingesperrt und durch Unterernährung getötet haben.

Nach kurzem, aber heftigem Prozess erhielten beide Elternteile lebenslange Haftstrafen. Die Mutter kommt zudem in die Psychiatrie.

"Bekenne mich schuldig", hatte Nathalie M. im Schwurgerichtssaal des Innsbrucker Landgerichts gesagt. Am Montagnachmittag fiel dann das Urteil.

"Das außergewöhnlich hohe Ausmaß an Gewalt und das Ausnutzen der Wehrlosigkeit ihres Sohnes wurden erschwerend berücksichtigt", sagte der vorsitzende Richter.

Die Staatsanwältin ergänzte, der Junge sei von "denjenigen, die ihn beschützen sollten", in "perfider und abscheulicher" Art und Weise ermordet worden.

Die Anklägerin beschrieb eine "mystische Scheinwelt", in die sich die Eltern aufgrund einer finanziell schwierigen Situation "geflüchtet" hätten.