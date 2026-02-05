Ärzte-Irrtum mit dramatischen Folgen: Gesunder Frau wird Teil der Lunge entfernt

Graz (Österreich) - Einer 48-jährigen Frau aus Österreich wurde wegen eines Krebsverdachts ein Teil der Lunge entfernt, doch sie hatte nie Krebs. Die folgenschwere Fehldiagnose hinterlässt nicht nur körperliche Schäden, sondern auch tiefe seelische Narben.

Ein CT des Brustkorbs zeigte lediglich entzündliche Strukturen. (Symbolfoto) © Sebastian Gollnow/dpa

Aufgedeckt wurde der Fall vom Nachrichtenmagazin "Blickwechsel" von ServusTV.

Alles beginnt im September 2024 im LKH Graz II. Die Patientin leidet unter Fieber, Schüttelfrost und körperlicher Schwäche. Die Entzündungswerte sind erhöht, ein CT des Brustkorbs zeigt entzündliche Veränderungen, aber keinen Tumor.

Trotzdem folgt eine Gewebeprobe. Das Ergebnis: Lungenkrebs. Die Diagnose trifft die Frau wie ein Todesurteil. Ärzte raten zu einer raschen Operation.

In einer Privatklinik wird schließlich ein Teil ihrer Lunge entfernt. Erst nach dem Eingriff die bittere Wahrheit: Die Diagnose war falsch. Die Frau war gesund.