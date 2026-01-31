Skitour in den Alpen endet dramatisch: Lawine reißt deutsche Urlauber mit

Längenfeld (Österreich) - Es sollte eine tolle Skitour in den Stubaier Alpen in Österreich werden, doch für eine deutsche Urlaubergruppe nahm der Ausflug eine unerwartete Wendung.

Die Schneebrettlawine riss einen 60-Jährigen und eine 58-Jährige mit sich. (Symbolbild) © 123RF/bobps

Wie die Landespolizeidirektion Tirol mitteilt, war die vierköpfige Gruppe von der Amberger Hütte in Richtung Atterkarjöchl in den Stubaier Alpen auf etwa 2400 m unterwegs, als sich gegen 10.50 Uhr plötzlich eine rund 20 Meter breite Schneebrettlawine über ihnen löste.

Die kompakte Schneeschicht riss einen 60-jährigen Mann und eine 58-jährige Frau aus Bayern etwa 100 Meter mit sich, wodurch beide teilweise von den Schneemassen verschüttet wurden.

Dank ihrer Notfallausrüstung, darunter ein Lawinenairbag-Rucksack, den sie auslösen konnten, konnte jedoch Schlimmeres verhindert werden.