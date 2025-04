08.04.2025 15:47 Sturz aus dem fünften Stock: Tisch rettet Kind (4) das Leben

In Wien ist ein Vierjähriger aus dem fünften Stock eines Hochhauses zwölf Meter in die Tiefe gestürzt. Er hat überlebt, weil er in einen Holztisch gefallen ist.

Von Nick-Fabrice Vetter

Wien (Österreich) - In diesem Moment schaute nicht nur ein Schutzengel nach dem kleinen Jungen aus Wien. Lediglich ein paar kleine Kratzer hatte der Vierjährige, nachdem er aus dem fünften Stock eines Wohnhauses in die Tiefe gefallen war. Die Polizei ermittelt derzeit gegen die Mutter (45) des Vierjährigen wegen Verletzung ihrer Aufsichtspflicht. © Matthias Röder/dpa Laut einem Bericht der österreichischen Zeitung "Heute" ereignete sich der tragische Vorfall am Montagnachmittag in einem Mehrfamilienhaus im Wiener Stadtteil Meidling. Gegen 16.50 Uhr soll es in dem Innenhof des Wohnhauses einen lauten Knall gegeben haben. Jedoch nicht, weil jemand etwas fallen gelassen hat, sondern weil ein vierjähriger Junge aus einer Wohnung in die Tiefe gestürzt war. Seine Mutter war mit ihrer Tochter auf dem Weg zu einem Arzt, als das Unglück passierte, und ließ den Vierjährigen zusammen mit seinen Brüdern (neun und zwölf Jahre alt) allein in der gemeinsamen Wohnung. Auch der Vater war zu diesem Zeitpunkt nicht zu Hause. Nach ersten Kenntnissen muss der Junge unbemerkt ein Fenster in den Innenhof geöffnet und das Gleichgewicht verloren haben. Daraufhin stürzte er ganze zwölf Meter in die Tiefe. Glücklicherweise fiel er dabei genau auf einen Holztisch, der auf einer der Terrassen einer Erdgeschoss-Wohnung stand. Dieser ging bei dem Fall zu Bruch, rettete aber dem Kleinen wortwörtlich das Leben, da er dadurch den Fall abfederte. Der Holztisch muss den Sturz so enorm abgefedert haben, dass der Junge keinerlei schwerwiegende Verletzungen davontrug. © Max Slovencik/APA/dpa Mutter wegen Verletzung der Aufsichtspflicht angeklagt Ein Sprecher der Landespolizeidirektion Wien sagte in einem Interview mit dem Nachrichtenportal: "Es bestand keine Lebensgefahr." Laut dem Bericht erlitt der Junge lediglich ein paar Abschürfungen und Prellungen - ein wahres Wunder bei dieser Fallhöhe. Gegen die 45-jährige Mutter des Jungen läuft derzeit eine Anzeige wegen des Verdachts auf Verletzung der Aufsichtspflicht. Das Jugendamt wurde ebenfalls eingeschaltet.

Titelfoto: Max Slovencik/APA/dpa