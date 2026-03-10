Suff-Deutscher legt sich in fremdes Bett: Nach dem Wecken wird es plötzlich handgreiflich

Sölden (Österreich) - Immer wieder hört man von Geschichten, in denen Partygänger nach einer durchzechten Nacht nicht mehr die Person wiedererkennen, mit der sie am Abend nach Hause gegangen sind und die jetzt noch immer neben ihnen liegt. Doch dass es solche verrückten Storys tatsächlich gibt, beweist ein Vorfall aus einem beliebten Skiort in Österreich .

Der 22-jährige Deutsche hat beim Après-Ski ganz schön einen über den Durst getrunken. Nachdem er geweckt wurde, hatte er sich nicht mehr unter Kontrolle. (Symbolbild) © 123rf/ liudmilachernetska

Laut einem Bericht der "Kronen Zeitung" spielte sich die kuriose Szene am Sonntagabend in einer Ferienunterkunft in Sölden ab.

Ein 22-jähriger Deutscher soll an jenem Tag nicht nur auf der Piste, sondern auch am Glas Vollgas gegeben haben. Voll wie eine Haubitze trat er schließlich den Weg zurück zu seiner Unterkunft an, doch dabei legte er einen ungewöhnlichen Zwischenstopp ein.

Er "verfehlte" nämlich sein Hotel und ging schnurstracks in ein anderes. Jedoch blieb er nicht in der Hotellobby, sondern ging in ein fremdes Zimmer und beschloss, dort seinen Rausch auszuschlafen.

Wenig später bemerkte der rechtmäßige Hotelgast den ungebetenen Besucher in seinem Zimmer und rief den Hotelbesitzer an. Mit vereinten Kräften versuchten die beiden, den dichten Deutschen aufzuwecken, doch der nahm die Situation alles andere als humorvoll auf. "Dieser reagierte sofort aggressiv und versuchte mehrmals, den Hotelbesitzer zu schlagen", so ein Polizist in einem Interview mit der Zeitung.

Der Streit verlagerte sich aus dem Zimmer in die Hotellobby, wo der 22-Jährige den Hotelbesitzer schließlich erwischte und verletzte.