ICE-Schüsse auf Autofahrer: Bodycam-Video weckt Zweifel an Version der Behörden

Texas (USA) - Ein Jahr nach den tödlichen Schüssen eines Beamten der US-Einwanderungspolizei ICE auf den US-Bürger Ruben Ray Martinez im Bundesstaat Texas sind Videos von dem Vorfall veröffentlicht worden. Die am Freitag (Ortszeit) von den texanischen Behörden zugänglich gemachten Bodycam-Aufnahmen dürften neue Fragen zu dem Fall aufwerfen. So scheinen die Bremslichter von Martinez' Auto zu leuchten, als drei Schüsse zu hören sind.

Die US-Einwanderungspolizei ICE hat seit Anfang 2025 drei Todesopfer auf dem Gewissen, wo die Schüsse enorme Diskussionen und Proteste ausgelöst haben. © Ryan Murphy/AP/dpa

Das würde der Behördendarstellung widersprechen, Martinez habe sein Fahrzeug beschleunigt und absichtlich auf einen Polizisten zugesteuert.

Zu sehen ist auf den Körperkamera-Aufnahmen dann, wie Polizisten den schwer verletzten 23-Jährigen aus dem Wagen zerren und ihm Handschellen anlegen.

Ein weiteres Video zeigt die Befragung von Martinez' Beifahrer Joshua Orta.

Dieser gibt an, das Auto habe sich "kaum bewegt", bevor die Schüsse abgegeben worden seien. Orta räumt aber auch ein, dass Martinez wegen vorherigen Alkoholkonsums "Panik" bekommen habe, als er die Polizisten gesehen habe - und dass ein Beamter vom Auto am Fuß getroffen worden sei.

Martinez war bereits im März 2025 im texanischen South Padre Island von der Polizei erschossen worden.

Der Vorfall sorgte damals aber nicht für größeres Aufsehen - zumal nicht öffentlich wurde, welche Polizeieinheit den jungen Mann erschossen hatte.