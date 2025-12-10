Tragischer Ski-Unfall: Lehrer stirbt bei Klassenfahrt
Kärnten (Österreich) - Ein Ski-Urlaub in Österreich sollte für eine tschechische Schülergruppe mit ihrem Lehrer ein unvergessliches Erlebnis werden - doch er endete tragisch.
Wie die Landespolizeidirektion Kärnten berichtet, waren die Schüler gemeinsam mit ihrem 64-jährigen Lehrer gegen 12.30 Uhr auf der Tröglabfahrt im Skigebiet Nassfeld unterwegs, als der Pädagoge aus bislang ungeklärter Ursache von der Piste abkam und gegen einen Baum prallte.
Beim Eintreffen der Rettungskräfte war der Mann zwar noch ansprechbar, doch sein Zustand verschlechterte sich dramatisch.
Im Notarzthubschrauber, der den Verletzten in eine Klinik bringen sollte, musste er reanimiert werden. Kurz darauf verstarb der 64-Jährige. Die Polizei hat die Ermittlungen zu den genauen Umständen des Unfalls aufgenommen.
