Tragischer Ski-Unfall: Lehrer stirbt bei Klassenfahrt

Kärnten (Österreich) - Ein Ski-Urlaub in Österreich sollte für eine tschechische Schülergruppe mit ihrem Lehrer ein unvergessliches Erlebnis werden - doch er endete tragisch.

Gemeinsam mit seinen Schülern war der Lehrer (†64) zum Skifahren unterwegs, als es zu dem Unfall kam. (Symbolbild) © 123rf/franky242

Wie die Landespolizeidirektion Kärnten berichtet, waren die Schüler gemeinsam mit ihrem 64-jährigen Lehrer gegen 12.30 Uhr auf der Tröglabfahrt im Skigebiet Nassfeld unterwegs, als der Pädagoge aus bislang ungeklärter Ursache von der Piste abkam und gegen einen Baum prallte.

Beim Eintreffen der Rettungskräfte war der Mann zwar noch ansprechbar, doch sein Zustand verschlechterte sich dramatisch.