Traurige Gewissheit: Verschwundenes Baby tot in Mülltonne gefunden

Wien (Österreich) - Traurige Gewissheit im Falle des verschwundenen Babys aus Wien. Der Säugling wurde Freitagvormittag tot in einer Mülltonne unweit des Klinikums aufgefunden - abgelegt mit Decke und Plastiksack.

Die Polizei führte am Klinikum starke Kontrollen durch. © Georg Hochmuth/APA/dpa

Am Donnerstag wurde das Mädchen, das erst wenige Tage alt war, vermisst gemeldet, weil es von der Station im Wiener Klinikum Favoriten verschwand.

Wie "OE24" meldete, steht die Mutter unter dringendem Tatverdacht und wurde festgenommen.

Laut "heute.at" gab die Tatverdächtige in einer ersten Vernehmung an, dass sie lediglich die Station, jedoch nicht das Krankenhaus verlassen habe. Sie soll sich in einem psychischen Ausnahmezustand befunden haben.

Die Wiener Polizei bestätigte den Leichenfund, machte aber noch keine weiteren Angaben zur Tatverdächtigen. Die Ermittlungen laufen, heißt es.

Die Hintergründe sind noch völlig unklar. Eine Pflegerin hatte zunächst das Verschwinden bemerkt, nachdem die Mutter kurz weg gewesen sei. Auch von einer Entführung war die Rede.

Es folgte eine riesige Suchaktion der Polizei, auch Drohnen und Spürhunde kamen zum Einsatz.