Vater findet Frau (†29) und zwei Töchter (†5 und †8) tot in Wohnung auf

Eine 29-Jährige und zwei Mädchen werden in Niederösterreich tot in einem Haus gefunden. Die Polizei ermittelt in alle Richtungen.

Wien (Österreich) - In einem Einfamilienhaus in Niederösterreich sind die Leichen einer Frau und von zwei Mädchen gefunden worden. Die Polizei ermittelt in alle Richtungen. (Symbolbild) © Heinz-Peter Bader/AP/dpa Bei der 29-Jährigen seien Schussverletzungen festgestellt worden, berichtete die Polizei im Bezirk Tulln unweit der Donau nordwestlich von Wien. Eine Faustfeuerwaffe sei gefunden worden. Die Mädchen waren fünf und acht Jahre alt. Die Kinder starben durch Ersticken, wie die Obduktion ergab. Die Polizei prüfe, ob die Mutter die Kinder umgebracht und sich dann selbst getötet hat. Das sagte Stefan Pfandler, Leiter des Landeskriminalamts Niederösterreich. Es gebe derzeit "keine konkreten Hinweise auf weitere involvierte Personen". Der Vater der Kinder hatte die Leichen nach Angaben der Polizei am Mittwochnachmittag entdeckt. Normalerweise berichtet TAG24 nicht über (mögliche) Suizide. Im aktuellen Fall hat sich die Redaktion allerdings entschieden, diesen doch zu thematisieren. Solltet Ihr selbst von Selbsttötungsgedanken betroffen sein, findet Ihr bei der Telefonseelsorge rund um die Uhr Ansprechpartner, natürlich auch anonym. Telefonseelsorge: 08001110111 oder 08001110222 oder 08001110116123.

Titelfoto: Heinz-Peter Bader/AP/dpa