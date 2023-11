Pilot vor Monaten in Dschungel verschleppt: Rebellen stellen Ultimatum

Der neuseeländische Pilot Philip Mark Mehrtens (37) ist seit mehr als zehn Monaten in der Gewalt von Rebellen. © X/ULMWP NEWS

Wenn die indonesische Regierung nicht ihre Forderungen erfüllt, wollen die Rebellen den Neuseeländer töten. Das berichtet die Zeitung "Daily Mail" unter Berufung auf ein Video, das dem Blatt vorliegt.

Rückblick: Am 7. Februar dieses Jahres flog Philip Mark Mehrtens (37) mit seiner einmotorigen Propellermaschine über das Hochland des indonesischen Teils von Neuguinea.

Sein Auftrag an diesem Tag: fünf Arbeiter aus der nur schwer zugänglichen Gebirgsregion ausfliegen und in Sicherheit bringen.

Am Sammelpunkt - einer abgelegenen Landebahn nahe der Ortschaft Paro - geriet die Gruppe in einen Rebellen-Hinterhalt. Kämpfer der "Nationalen Befreiungsarmee West Papuas" (TPNPB) - die seit Jahren für die Unabhängigkeit des Landesteils von Indonesien kämpfen - brachten den Piloten in ihre Gewalt, verschleppten ihn in ihr Dschungel-Versteck. Die Einheimischen ließen sie laufen.

Inzwischen befindet sich Philip Mark Mehrtens schon seit 10 Monaten in der Gewalt der TPNPB-Rebellen.

Nun droht Rebellenführer Egianus Kogeya, den Piloten in zwei Monaten zu erschießen, sollte die Regierung nicht bis dahin mit ihm verhandeln.