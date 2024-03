Eltern grausam mit Machete abgeschlachtet: Satan-Influencerin (27) festgenommen

Klaudia W. (27) träumte davon Influencerin zu sein. Dann ermordete sie ihre Eltern. © Montage: Instagram/ barbieldolli

Was Klaudia W. getan hat, entzieht sich jedem Verständnis.

In den sozialen Medien nannte sie sich "Lilith Barbieldolli". Regelmäßig postete die 27-Jährige befremdlichen Content. Doch nur wenige fanden Gefallen an Klaudia Ws. vulgären und obszönen Inhalten.

Am Abend des 27. Februar setzte die 27-Jährige schließlich ihre widerlichen Fantasien in die Tat um, wurde zur Mörderin an Dorota (†49) und Adam W. (†57) - ihren eigenen Eltern! Das berichtet das polnische Portal "Super Express".

Weil Adam W., der als äußerst zuverlässig und fleißig galt, am nächsten Morgen nicht zur Arbeit erschien, war sein Chef besorgt. Er begab sich zum Häuschen der Eheleute in der Demokratiestraße von Ostroda (30.000 Einwohner) und schaute nach dem Rechten. Der Mann verständigte die Polizei, welche sich umgehend Zutritt verschaffte.

In einer Blutlache fanden sie die geschundenen Leichen von Dorota und Adam. Nach Polizeiangaben wiesen die Toten zahlreiche Schnitt-, Stich- und Hackwunden auf. Dem Vater war die Kehle durchgeschnitten.

Was folgte, war eine mehrstündige Fahndung nach der 27-Jährigen. Noch am selben Abend wurde die Killer-Influencerin auf einem Feld aufgegriffen. Die Tatwaffen - mehrere Messer und eine Machete - wurden sichergestellt.

Klaudia W. wirkte bei ihrer Verhaftung gefasst. Sie ließ sich widerstandslos abführen und gestand zunächst den grausamen Doppelmord.