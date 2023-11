Er fordert "Lösegeld"! Fake-Millionär zahlt keine Miete und will Luxus-Wohnung nicht verlassen

Warschau (Polen) - Ein bekannter Internet-Star aus Polen zahlt seit Monaten keine Miete für seine Wohnung in einem Nobelviertel von Warschau und weigert sich zudem, die Luxusbude zu verlassen. Allerdings machte er dem Eigentümer nun ein Angebot, wenn auch ein dreistes.

Der selbsternannte Millionär Tomasz Chic wurde mit Videos bekannt, in denen er mit seinem teuren Lebensstil protzte. © Screenshot Instagram/tomaszprincechic (2)

In den sozialen Netzwerken, auf YouTube und TikTok gab sich Tomasz Chic (angeblich 1983 geboren) als Millionär aus, protzte mit seinem vermeintlichen Reichtum. Doch jetzt ist der Mann in Schwierigkeiten. Was ihn nicht davon abhält, auch weiterhin eine große Klappe zu haben.

Chic erlangte im Internet Popularität, indem er seinen Lebensstil voller Spaß, Drogen und mit vielen jungen Frauen zeigte. Das führte wiederum dazu, dass er von MMA-VIP unter Vertrag genommen wurde.

Dabei handelt es sich um einen polnischen Verband, der sogenannte Freakshow-Kämpfe organisiert, bei denen etwa Prominente, Influencer und andere bekannte Persönlichkeiten zum Spaß gegeneinander antreten.

Ob Tomasz Chic damit ernsthaft Geld verdiente, ist nicht bekannt. Sein Einkommen soll er vielmehr durch Videos beziehen, die er auf Instagram & Co. veröffentlicht, berichtet die Plattform Telemagazyn.

Doch für den Möchtegern-Influencer läuft es nicht mehr gut. Wie mma.pl berichtete, wurde er bereits Anfang dieses Jahres mit Kreislaufversagen in ein Krankenhaus eingeliefert. Davor hatte er Ende 2022 noch geprahlt, dass er und seine junge Partnerin ein gemeinsames Kind erwarten.

Nun stellte sich heraus, dass Tomasz Chic weitere Probleme ganz anderer Art hat.