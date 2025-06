Polizei im Großeinsatz: Teenager-Trio soll Bombenanschläge geplant haben

Von Doris Heimann

Warschau (Polen) - In Polen hat der Inlandsgeheimdienst ABW drei 19-Jährige festgenommen, die terroristische Anschläge im Land geplant haben sollen. Die drei Verdächtigen sollen im Internet Informationen zum Umgang mit Schusswaffen gesammelt, Schießstände aufgesucht und militärisch-taktische Trainings organisiert haben, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung des ABW und der Staatsanwaltschaft in Olsztyn.