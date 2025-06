Regierung nach Präsidentenwahl in Polen am Ende? Tusk stellt Vertrauensfrage!

Von Friedemann Kohler, Doris Heimann, Eva Krafczyk

Warschau (Polen) - Der rechtskonservative Kandidat Karol Nawrocki (42) hat die Präsidentenwahl in Polen knapp für sich entschieden. Regierungschef Donald Tusk (67) will nun im Parlament die Vertrauensfrage stellen. Einen entsprechenden Antrag werde er zeitnah einreichen, sagte Tusk in einer Ansprache im polnischen Fernsehen.