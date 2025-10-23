 1.920

Spektakulärer Fang: Angler ziehen Monsterfisch aus dem Wasser

Neuer Weltrekord! Zwei Angler haben den größten Wels aus dem Wasser gezogen, der je gefangen wurde.

Von Isabel Klemt

Polen - Neuer Weltrekord! Zwei Angler haben den größten jemals gefangenen Wels aus dem Wasser gezogen.

Den beiden Anglern Krzysztof Pyra (30) und Adrian Gontarz (20) gelang es, den gewaltigen Wels zu fangen.
Den beiden Anglern Krzysztof Pyra (30) und Adrian Gontarz (20) gelang es, den gewaltigen Wels zu fangen.

Die Polnische Angelakademie verkündete kürzlich auf Facebook den beeindruckenden Fang.

Den beiden Anglern Krzysztof Pyra (30) und Adrian Gontarz (20) gelang am 19. Oktober beim renommierten "Mikado-Cup" im schlesischen Rybnik-Stausee, einen Wels von beeindruckenden 2,92 Metern zu fangen.

Ein Erfolg, der nicht nur die beiden Angler begeisterte, sondern auch die Angel-Community in Staunen versetzte.

Nachdem das Monsterexemplar vermessen wurde, entschieden sich Pyra und Gontarz dazu, den Fisch behutsam wieder ins Wasser zurückzusetzen.

Die beiden Angler übertrafen den bisherigen Weltrekord

Mit einer Länge von 2,92 Metern übertrafen sie den bisherigen Weltrekord deutlich.
Mit einer Länge von 2,92 Metern übertrafen sie den bisherigen Weltrekord deutlich.

Mit der Länge von 2,92 Metern übertreffen sie den bisherigen Weltrekord deutlich.

Dieser lag bislang bei 2,85 Metern und wurde vor zwei Jahren im italienischen Fluss Po gefangen. Die beiden Angler knackten damit den Rekord um ganze sieben Zentimeter.

Der "Mikado-Cup" gilt als einer der bedeutendsten Angelwettbewerbe in der Region und zieht jedes Jahr zahlreiche erfahrene Angler an.

Die Organisatoren und Teilnehmer zeigten sich begeistert und gratulierten den beiden jungen Anglern zu diesem außergewöhnlichen Erfolg.



