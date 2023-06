Polizei zieht gefährlichen Reisebus sofort aus dem Verkehr

Schaffhausen - Konnte Schlimmeres noch einmal verhindert werden? Am Dienstag, dem 27. Juni, überprüften Polizisten in Schaffhausen (Schweiz), nahe der deutschen Grenze, einen griechischen Reisebus mit insgesamt 32 Personen an Bord.

Das Fahrgestell des Reisebusses hatte schon ordentlich Rost angesetzt! Ein Risiko für die Reisenden und andere Verkehrsteilnehmer. © Schaffhauser Polizei

Die Beamten schauten sich das Fahrzeug im örtlichen Schwerverkehrskontrollzentrum etwas genauer an und stellten sogleich schockierende Mängel fest: Durchrostungen am Fahrgestell und eine massiv ausgeschlagene Aufhängung an der Vorderachse.

Laut den Inspekteuren hätte die Lenkung des brüchigen Autos jederzeit versagen können!

Die Einsatzkräfte legten den Reisbus noch an Ort und Stelle still und verfrachteten die indische Reisegruppe in ein anderes, vermutlich sichereres, Ersatzgefährt.

Ein möglicher schwerer Unfall konnte so noch einmal verhindert werden.