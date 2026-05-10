Ihr Tod gibt Rätsel auf: Influencerin (†27) in Wohnung gefunden, Familie hegt Verdacht

Istanbul (Türkei) - Rätsel um den Tod einer türkischen Mode-Influencerin. Ayşegül Eraslan (†27) wurde am 13. März tot in ihrer Wohnung in Kağıthane im Nordosten Istanbuls gefunden. Am mutmaßlichen Tatort fanden die Ermittler das Handy der jungen Frau, Notizen, Blutspuren sowie ein blutbespritztes Messer. Was spielte sich im Zuhause der 27-Jährigen ab?

Ayşegül Eraslan (†27) kehrte am 11. März von ihrem Ägypten-Urlaub zurück, zwei Tage später wurde sie tot in ihrer Wohnung gefunden. © Screenshot/Instagram/aysegulleraslan

Bislang kann dazu niemand eine genaue Aussage treffen. Eraslan sei laut dem türkischen Newsportal Sözcü von Angehörigen entdeckt worden, nachdem die Influencerin auf Kontaktversuche nicht mehr reagiert habe.

Zuvor sei Eraslan am 11. März von einem Ägypten-Urlaub zurückgekehrt. Bilder einer Überwachungskamera sollen die 27-Jährige noch lebend zeigen.

Für kurze Zeit geriet der türkische Schauspieler Sunay Kurtuluș (28) ins Visier der Ermittler. Auch er sei auf den Bildern zu erkennen gewesen. Kurtuluș soll sich rund um den Todeszeitpunkt der Influencerin in deren Wohnung aufgehalten haben.

Für die Polizei sei das ein triftiger Grund gewesen, den 28-Jährigen zu befragen. Mehr aber auch nicht. Kurtuluș Anwälte kritisierten, dass ihr Mandant als Hauptverdächtiger bezeichnet wurde und dementierten, dass er sich rund um Eraslans Tod in deren Nähe aufgehalten haben soll.