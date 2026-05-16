16.05.2026 11:18 Reifen geplatzt, Herzinfarkt, Handy aus: Mann betet zu Gott, der schickt ihm drei Schüler zur Hilfe

Diego Fernandez-Delgado hatte eine Panne, obendrein einen Herzinfarkt. Schüler erkannten seine Not und eilten dem Mann aus Florida (USA) zur Hilfe.

Von Marcus Scholz

Florida (USA) - Sie wollten eigentlich nur bei einer Panne helfen und wurden am Ende zu Helden. Die drei US-Schüler Logan Royer, Cody Magrone (beide 16) und Brody Murray (17) retteten einem Fremden wohl das Leben.

Diego Fernandez-Delgado (65) kauerte neben seinem Auto, fasste sich an die Brust. Im Krankenhaus stellte sich heraus, warum er das tat. © Broward Sheriff's Office Handy-Akku leer, Reifen platt. Für Diego Fernandez-Delgado (65) war der 19. April ohnehin schon ein gebrauchter Tag. Weil er niemanden um Hilfe rufen konnte, stoppte der Mann aus Florida seinen Wagen auf dem Seitenstreifen einer viel befahrenen Straße und machte sich ans Werk. Schließlich musste das kaputte Rad gewechselt werden. Wie die Polizei von Broward County jetzt mitteilte, saßen Logan, Cody und Brody gerade in einem McDonald’s, als sie bemerkten, dass Fernandez-Delgado Probleme zu haben schien. Das Trio beschloss, dem 65-Jährigen unter die Arme zu greifen. Aus aller Welt Seine Familie wartete am Flughafen: Passagiere wegen Sex im Flieger festgenommen Schnell stand jedoch fest, dass irgendetwas nicht stimmte. Fernandez-Delgado habe schwach gewirkt, konnte kaum richtig sprechen. Die drei Freunde wählten den Notruf. Zum Glück!

Diego Fernandez-Delgado betete zu Gott und wurde vom Herrn erhört