Deutsche steckte antikes Relikt während Urlaub in Griechenland ein: Rund 60 Jahre später ist es wieder da

Olympia (Griechenland) - Die Götter waren erzürnt, als eine deutsche Touristin während ihres Griechenland-Urlaubs in den 1960er-Jahren eine antike Säulenkrone fand, einsteckte und mit nach Hause nahm. Rund 60 Jahre später können Zeus und Co. aufatmen: das Relikt aus dem 4. Jahrhundert v. Chr. ist wieder da.

Dieses Fragment einer ionischen Säulenkapitelle verschwand in den 1960er-Jahren, tauchte nun aber wieder auf. © Kulturministerium Griechenland

Das vermeldete das griechische Kulturministerium. Demnach habe sich die Urlauberin besonnen und das Fragment einer ionischen Säulenkapitelle aus Kalkstein, das stellenweise noch mit Putz versehen ist, an die Uni Münster übergeben.

Von dort sei der 24 Zentimeter hohe und 33,5 cm breite obere Abschluss einer Säule zurück in seinen Herkunftsort Olympia, dem Austragungsort der Olympischen Spiele der Antike auf der Halbinsel Peloponnes, überführt worden.

"Dies ist ein besonders bewegender Moment. Diese Geste beweist, dass Kultur und Geschichte keine Grenzen kennen, sondern Zusammenarbeit, Verantwortung und gegenseitigen Respekt erfordern", erklärte der griechische Kultur-Generalsekretär Georgios Didaskalos.

Jede solcher Rückgaben sei ein Akt der Wiederherstellung der Gerechtigkeit und gleichzeitig eine Brücke der Freundschaft zwischen den Völkern.