Hausfrau kauft Grusel-Maske zum Schnäppchenpreis: Dann erfährt sie, was sie wirklich wert ist
Kalifornien (USA) - Brittany Carey ist Hausfrau, Mutter und immer auf der Suche nach einem Schnäppchen. Als die US-Amerikanerin neulich mal wieder im Secondhand-Laden ihres Vertrauens unterwegs war, machte sie eine schaurige Entdeckung.
Die Kalifornierin wollte eigentlich nur ein Halloween-Kostüm für ihre Tochter kaufen. Beim Stöbern sei sie schließlich auf eine sogenannte "Ghostface-Maske" gestoßen.
"Sie war schmutzig, hatte mehrere Löcher und war zerknittert, als hätte sie monatelang unter einer schweren Kiste gelegen", erzählte Brittany im Gespräch mit Newsweek.
Beim genaueren Hinsehen wurde die Amerikanerin stutzig: Auf der Innenseite der Maske war die Marke "Fun World" aufgedruckt. "Da wusste ich, dass es etwas Besonderes war", sagte Brittany. Für fünf US-Dollar (4,30 Euro) nahm sie ihr Fundstück mit nach Hause.
Filmkenner dürfte die Ghostface-Maske direkt an die Horror-Reihe "Scream" erinnert haben. Laut Newsweek habe "Fun World" die Maske ursprünglich Anfang der 1990er-Jahre als preiswerten Halloween-Artikel entworfen und verkauft.
Während der "Scream"-Produktion (1996) entdeckte Produzentin Marianne Maddalena (61) eine der Masken in einem Laden, zeigte sie Regisseur Wes Craven (†76) und der stülpte sie einer seiner Hauptfiguren, dem Mörder, über. Der Rest ist Kinogeschichte.
"Ghostface-Maske" hat einen Liebhaber gefunden - und Brittany Gewinn gemacht
Brittany beschloss, dass die Maske nicht ihre Tochter zu Halloween tragen, sondern sie einem Liebhaber vermacht werden soll. Also stellte sie das "Ghostface" mit einem Startpreis von 99 Cent (0,85 Euro) bei eBay ein.
Danach überschlugen sich die Ereignisse. Innerhalb kürzester Zeit überboten sich die Interessenten auf der Verkaufsplattform, ein Gebot übertraf das andere.
Abzüglich aller Kosten verkaufte Brittany die Maske am Ende für 780 US-Dollar (rund 670 Euro). "Es hat mich sehr gefreut, dass ich diese Maske jemanden überlassen konnte, der sie zu schätzen wusste", sagte die Amerikanerin.
Von dem Erlös habe sie Windeln und Lebensmittel gekauft. Außerdem hätten einige Arztrechnungen beglichen werden müssen. Ihre Geschichte teilte Brittany bei Instagram und heimste dafür mehr als 1,2 Millionen Views ein.
Titelfoto: Montage: Screenshots/Instagram/curatedbycarey