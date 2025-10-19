Hausfrau kauft Grusel-Maske zum Schnäppchenpreis: Dann erfährt sie, was sie wirklich wert ist

Kalifornien (USA) - Brittany Carey ist Hausfrau, Mutter und immer auf der Suche nach einem Schnäppchen. Als die US-Amerikanerin neulich mal wieder im Secondhand-Laden ihres Vertrauens unterwegs war, machte sie eine schaurige Entdeckung.

Brittany Carey hatte erst auf den zweiten Blick erkannt, worum es sich bei der "Ghostface-Maske" gehandelt hat. © Screenshot/Instagram/curatedbycarey

Die Kalifornierin wollte eigentlich nur ein Halloween-Kostüm für ihre Tochter kaufen. Beim Stöbern sei sie schließlich auf eine sogenannte "Ghostface-Maske" gestoßen.

"Sie war schmutzig, hatte mehrere Löcher und war zerknittert, als hätte sie monatelang unter einer schweren Kiste gelegen", erzählte Brittany im Gespräch mit Newsweek.

Beim genaueren Hinsehen wurde die Amerikanerin stutzig: Auf der Innenseite der Maske war die Marke "Fun World" aufgedruckt. "Da wusste ich, dass es etwas Besonderes war", sagte Brittany. Für fünf US-Dollar (4,30 Euro) nahm sie ihr Fundstück mit nach Hause.

Filmkenner dürfte die Ghostface-Maske direkt an die Horror-Reihe "Scream" erinnert haben. Laut Newsweek habe "Fun World" die Maske ursprünglich Anfang der 1990er-Jahre als preiswerten Halloween-Artikel entworfen und verkauft.

Während der "Scream"-Produktion (1996) entdeckte Produzentin Marianne Maddalena (61) eine der Masken in einem Laden, zeigte sie Regisseur Wes Craven (†76) und der stülpte sie einer seiner Hauptfiguren, dem Mörder, über. Der Rest ist Kinogeschichte.