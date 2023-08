"Atompilz" versetzt Menschen in Angst und Schrecken

Kasan (Russland) - Dieser ungewöhnliche Anblick am Himmel löste bei den Einwohnern von Kasan, der fünftgrößten Stadt Russlands, Angst aus. Schnell wurden in den sozialen Medien Fotos und Videos einer Wolke geteilt, die einem Atompilz ähnelte. Um eine Massenpanik der Bewohner zu verhindern, schaltete sich ein Sprecher der Regierung in der Angelegenheit ein.