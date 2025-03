Bedrohliches Feuer in Moskau: Oligarchen-Wohnung brennt völlig aus

Moskau (Russland) - In einem der teuersten Apartments der russischen Hauptstadt Moskau ist ein enormes Feuer ausgebrochen.

Aufnahmen, die in den sozialen Netzwerken verbreitet wurden, zeigen das Ausmaß des Feuers. Eine große Rauchsäule thront über der Innenstadt von Moskau. Flammen schlagen aus dem Oligarchen-Domizil.

Doch am Montag brannte die geräumige Dachwohnung im Wohnkomplex "Roza Rossa" völlig aus. Das berichtet die Nachrichtenagentur URA .

Montage: VK/Roman C

Nach Informationen der Zeitung Wedomosti hatte das Feuer bereits eine Fläche von 100 Quadratmetern verschlungen, als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen. Das Feuer konnte zügig gelöscht werden. Verletzt wurde niemand. Das Penthouse war zum Zeitpunkt des Feuers noch nicht bewohnt. Die übrigen Bewohner des Hauses mussten ihre Wohnungen verlassen.

Derweil deutet alles darauf hin, dass das Feuer während Renovierungsarbeiten ausbrach. Unsachgemäße Schweißarbeiten am Dach setzten demnach ein mit Plastik bedecktes Holzgerüst in Brand, das Feuer griff in der Folge rasch auf das gesamte Obergeschoss über. Das Feuer soll laut Mash auf einer Fläche von 150 Quadratmetern gewütet haben.

Der Apartmentkomplex "Roza Rossa" wurde nach Plänen des italienischen Architekten Piero Lissoni (68) errichtet und im Dezember 2022 fertiggestellt. Das Gebäude ist knapp drei Kilometer vom Kreml entfernt. Die günstigste Wohnung (26 Quadratmeter) in dem sechsstöckigen Gebäude kostete zuletzt umgerechnet 340.000 Euro.

Bereits 2023 kam es auf dem Dach des luxuriösen Wohnhauses zu einem Brand, der allerdings schnell gelöscht werden konnte.