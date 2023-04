Betrunkener fährt Sarg mit Leiche umher: Als die Polizei ihn anhält, bedankt er sich für die "gute Arbeit"

Krasnojarsk (Russland) - Da staunte die Polizei nicht schlecht: Bei einer Verkehrskontrolle in Russland stellte sich nicht nur heraus, dass ein Lada-Fahrer betrunken war - Der Mann transportierte auch einen Sarg nebst Leiche im Kofferraum. Der 31-Jährige war einsichtig und lobte die "gute" Arbeit der Verkehrspolizei.

Der Mann nutzte seinen Lada als improvisierten Leichenwagen. © Russische Verkehrspolizei im Gebiet Krasnojarsk via Telegram/Прима

So geschehen vor wenigen Tagen in der kleinen Ortschaft Aban mitten in Sibirien. Ein Video der kuriosen Polizeikontrolle wurde von der örtlichen Polizei auf Telegram geteilt.

Den Verkehrspolizisten fiel der Mann in seinem blauen Lada demnach wegen seiner "verdächtigen" Fahrweise auf. Der 31-Jährige räumte die Alkohol-Fahrt sofort ein und gab an, am Abend zuvor ein "wenig" getrunken zu haben.

Ein Alkoholtest ergab 0,7 Promille, er muss mit einer Geldstrafe rechnen.