In Strampelanzug und Windeln: Frau verkleidet Katze als Baby, um so Drogen zu schmuggeln

Nischni Tagil (Ural) - Eine Drogen-Dealerin aus Russland wollte besonders clever sein und versteckte haufenweise Rauschgift im Baby-Zubehör. Zur besseren "Tarnung" verkleidete sie ihre Katze als Säugling, zog ihr sogar Windeln an.

Eine Frau aus Russland tarnte ihre Katze als Baby, weil sie wohl glaubte, so besser Drogen schmuggeln zu können. © Russisches Innenministerium - YoutTube/МВД России

Doch sie wurde vor wenigen Tagen trotzdem gefasst, teilte das russische Innenministerium nun mit.

Die Frau sei demnach von Sibirien in die Stadt Nischni Tagil im Ural gereist, um Drogen entgegenzunehmen, die sie dann auf Anweisung per Messenger in kleinere Portionen verpacken und verteilen sollte.

Zum Deal brachte sie ihre Tochter und das vermeintliche "Baby" mit. Als sie so durch die Stadt "spazierte", wie die Polizei sagt, fiel sie einer Streife auf.

Die scheinbare Mutter wurde angehalten und kam mit aufs Revier. Dort schaute man sich das Ganze näher an.

"Sie wurde auf frischer Tat ertappt", freute sich Polizeisprecherin Irina Wolk und stellte fest: "Um Verdacht zu vermeiden, verkörperte sie eine Mutter, die mit ihrer minderjährigen Tochter und ihrem Säugling spazieren ging."

Und weiter: "In der isolierten Kleidung für Neugeborene, die die Darstellerin in ihren Händen trug, steckte jedoch eine Hauskatze."