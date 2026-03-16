Irrsinniger Prozess gegen Bildhauer neigt sich dem Ende zu: Was erwartet Jacques Tilly?

Moskau - Das umstrittene Strafverfahren der russischen Justiz gegen den deutschen Bildhauer Jacques Tilly (62) unter anderem wegen Beleidigung von Kremlchef Wladimir Putin (73) geht an diesem Montag um 13.30 Uhr (Ortszeit, 11.30 Uhr MEZ) in Moskau weiter.

Der Prozess in Moskau gegen Bildhauer Jacques Tilly (62) neigt sich dem Ende zu. © Federico Gambarini/dpa

Erwartet werden Plädoyers und eventuell auch ein Urteil. Vorgeworfen wird Tilly, gegen den in Abwesenheit verhandelt wird, vor allem Verunglimpfung der russischen Staatsorgane, zu denen neben Putin als Oberbefehlshaber der Streitkräfte auch Soldaten gehören.

Tilly ist bekannt für bissig-satirische Mottowagen beim Rosenmontagszug in Düsseldorf und hat sich dabei mehrfach kritisch mit dem von Putin befohlenen Angriffskrieg gegen die Ukraine auseinandergesetzt.

Besonders ein Wagen im Jahr 2024 hat Ärger in Moskau ausgelöst: Figuren von Putin in Uniform und dem vor ihm knienden Patriarchen Kirill beim homosexuellen Oralverkehr.

Im Prozess wurden im Tenor gleichlautende Aussagen von drei Zeuginnen verlesen, die sich als gläubige Christinnen nach eigener Darstellung in ihren religiösen Gefühlen verletzt sehen. Auch darauf stehen in Russland hohe Strafen.