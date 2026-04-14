Umfrage deckt auf: Mehrheit der Thüringer will Öl und Gas aus Russland

Erfurt - Die Mehrheit der Menschen in Thüringen würde laut einer Umfrage Importe von Öl und Gas aus Russland befürworten.

Für die Mehrheit der befragten Thüringer wäre es kein Problem, wenn Deutschland wieder Öl und Gas aus Russland importieren würde. (Symbolfoto) © Yuri Kochetkov/EPA/dpa

Wie aus einer Online-Umfrage des Instituts Insa im Auftrag der Thüringer Funke-Zeitungen hervorgeht, fänden 34 Prozent der Befragten es "sehr gut", wenn Deutschland wieder Öl und Gas aus Russland beziehen würde. Weitere 27 Prozent fänden dies "eher gut".

Demgegenüber gaben acht Prozent der Befragten an, dass sie solche Importe "eher schlecht" fänden, und 16 Prozent fänden sie "sehr schlecht". Vier Prozent war es egal, acht Prozent waren unentschieden und drei Prozent der Befragten machten keine Angaben.

Die Fragestellung lautete: "Wie würden Sie es bewerten, wenn Deutschland ungeachtet des Krieges in der Ukraine wieder Öl und/oder Gas aus Russland importieren würde?"