Kim Jong-un: Im Panzerzug zu Putin

Ein wohlgelaunter Kim Jong-un winkt vor der Abfahrt nach Russland. © KCNA

Nur sehr selten verlässt Nordkorea-Despot Kim Jong-un (39) sein abgeschirmtes Land. Und wenn er doch auf Reisen geht, nimmt er gern den Zug - seinen eigenem Luxus-Panzerzug, ausgestattet mit allen was ambitionierte Diktatoren so benötigen und vor allem mit viel Platz für seine Entourage.

Jetzt ging es für den "verehrten Genossen" Kim wieder ins Ausland. Ziel: Die rund 1000 Kilometer entfernte russische Stadt Wladiwostok, wo er sich mit seinem "geschätzten" Kollegen Wladimir Putin zu Gesprächen trifft.

Begleitet wird er dabei von hochrangigen Vertretern seines abgeschotteten Landes und "Organen der Streitkräfte", ließ das Regime über die eigene Nachrichtenagentur KCNA verlautbaren.

Sichtbar gutgelaunt begab sich Kim bereits am Sonntag zum Regierungsbahnhof seiner Hauptstadt Pjöngjang, stolzierte an einer Ehrengarde vorbei, schüttelte reichlich Hände auf dem roten Teppich und bestieg den grünen Zug. Wie in Nordkorea bei solchen Gelegenheiten üblich flossen Tränen - Frauen in traditionellen Kostümen schwenkten Fähnchen.

"Die hohen Beamten wünschten ihm von Herzen gute Gesundheit und einen erfolgreichen Auslandsbesuch", hieß es dann bei KCNA weiter. Im Gegenzug wünschte der "verehrte Genosse" seinen Untertanen "als Zeichen seines herzlichen Abschiedes Wohlergehen und Erfolg bei der Arbeit."