Lehrerin stirbt nach Messerattacke: Schüler festgenommen

Perm (Russland) - Ein Schüler im russischen Gebiet Perm im Ural hat seine Klassenlehrerin mit einem Messer tödlich verletzt.

Ein Schüler (17) im russischen Gebiet Perm im Ural hat seine Klassenlehrerin mit einem Messer tödlich verletzt. © Anastasia Gerasimova/TASS via ZUMA Press/dpa

Die Lehrerin für Russisch und Literatur sei im Krankenhaus ihren Verletzungen erlegen, teilte Gebietsgouverneur Dmitri Machonin mit.

Nach der Attacke an einer Schule in der Stadt Dobrjanka, mehr als 1100 Kilometer östlich von Moskau, sei der 17-Jährige festgenommen worden.

Zu möglichen Hintergründen machten Behörden zunächst keine Angaben.