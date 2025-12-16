Messerangriff nahe Moskau: Zehnjähriger von Mitschüler getötet

Moskau (Russland) - Bei einem Messerangriff an einer Schule in Russland ist Polizeiangaben zufolge ein zehnjähriges Kind von einem Mitschüler getötet worden.

Die Polizei nahm den Schüler nahe Moskau fest. (Symbolfoto) © 123RF/breizhatao

Bei der Polizei sei ein Bericht darüber eingegangen, wonach "ein Schüler einen Wachmann niedergestochen, Pfefferspray versprüht und dann einen zehnjährigen Schüler niedergestochen" habe, teilte die örtliche Polizei am Dienstag im Onlinedienst Telegram mit.

Der zehnjährige Junge sei an seinen Verletzungen gestorben.