Militärflugzeug mit 15 Menschen an Bord in Russland abgestürzt!

In Russland ist offenbar ein Militärfrachtflugzeug mit 15 Personen an Bord abgestürzt. Das teilte das Verteidigungsministerium am Dienstag mit.

Von Emma Schwarze

Iwanowo - In Russland ist offenbar ein Militärfrachtflugzeug mit 15 Personen an Bord abgestürzt. Das teilte das Verteidigungsministerium am Dienstag mit. Der Flieger vom Typ Iljuschin Il-76 verunglückte beim Start an einem Flugplatz in der Region Iwanowo. (Symbolbild) © Alessandro Della Valle/Pool/AFP Demnach stürzte die Transportmaschine beim Start von einem Flugplatz nordöstlich von Moskau ab, wie die Nachrichtenagentur AFP am Mittag vermeldete. "Ein Il-76-Militärtransportflugzeug stürzte in der Region Iwanowo beim Start für einen planmäßigen Flug ab. An Bord waren acht Besatzungsmitglieder und sieben Passagiere", sagte demnach das Verteidigungsministerium in einer Erklärung. Ersten Erkenntnissen nach war ein Triebwerk des Fliegers beim Start in Brand geraten, erklärte das Ministerium laut russischen Nachrichtenagenturen. Russland Der Rubel rollt - allen Sanktionen zum Trotz: Putin präsentiert sein Wirtschaftswunder Zur Besatzung oder dem Schicksal dieser ist bislang nichts bekannt. Auch wie es zu dem Feuer kommen konnte, war zunächst unklar. Experten seien derzeit an der Unglücksstelle, um nach der Ursache zu suchen. Erst im Januar war eine Il-76 im Grenzgebiet Belgorod abgestürzt. Nach Angaben Moskaus saßen in der Maschine 65 ukrainische Kriegsgefangene auf dem Weg zum Austausch. Überlebende gab es keine. Laut dem Kreml hätten eine ukrainische Rakete den Militärflieger getroffen. Die Ukraine dementierte dies. Erstmeldung: 12.21 Uhr; aktualisiert: 12.43 Uhr.

