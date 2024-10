Schlauchboot-Wunder: Mann überlebt 67 Tagen auf Pazifik

Moskau (Russland) - Ein Russe hat zwei Monate auf einem Schlauchboot im Pazifik überlebt. Zwei Begleiter, ein Mann und ein 15-jähriger Junge, überlebten die Irrfahrt nicht, wie die Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilte.

Ein Videostandbild, das vom offiziellen Telegrammkanal der russischen Verkehrsstaatsanwaltschaft geteilt wurde, zeigt das Schlauchboot. © Uncredited/Russian Far Eastern Transport Prosecutor's Office/AP

Die drei Hobbykapitäne waren den Angaben zufolge am 9. August von der Region Chabarowsk im Fernen Osten Russlands zur Insel Sachalin aufgebrochen, aber nie dort angekommen.

Die Rettungskräfte vermuteten, das Boot sei von der Strömung zur Halbinsel Kamtschatka getrieben worden, eine Suche mit Hubschraubern und einem Flugzeug blieb aber erfolglos.

Das Schlauchboot wurde schließlich am Montag im Ochotskischen Meer, einem Randmeer des Pazifiks gefunden - rund 1000 Kilometer von seinem Ausgangspunkt entfernt.

"Am 14. Oktober gegen 22 Uhr wurde das Boot entdeckt, als es an einem Fischerboot vorbeifuhr", teilte die Staatsanwaltschaft mit. An Bord seien ein Überlebender und zwei Tote gewesen.