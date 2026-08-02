Ihre Filme gefallen ihm gar nicht: Putin verhängt Internet-Verbot für Porno-Star

Russland - Medienberichten zufolge hat es Russlands Machthaber Wladimir Putin (73) zur Durchsetzung "traditioneller Werte" auf die wachsende einheimische Porno-Branche abgesehen. Russische Darsteller geraten dadurch in die Bredouille und müssen harte Strafen fürchten!

OnlyFans-Sternchen Sofya Vershinina (21) zeigte für ihre "schlimmen Taten" Reue und umging damit wohl einen längeren Aufenthalt in einem russischen Straflager. © Screenshot/Instagram/sofi.marmeladova

OnlyFans-Sternchen Sofya Vershinina (21), Kennern auch unter ihrem Künstlernamen "Sonya Marmeladova" ein Begriff, ist jüngst noch vergleichsweise glimpflich davongekommen.

Ein Moskauer Gericht verurteilte die 21-Jährige laut The U.S. SUN "wegen der Herstellung und Verbreitung pornografischer Online-Videos" zu einer Geldstrafe von umgerechnet rund 53.000 Euro.

Außerdem darf Vershinina, die vorzugsweise bei OnlyFans und Telegram ihr Machwerk an den Mann gebracht hat, für drei Jahre kein Internet nutzen oder sich dort zeigen. Ihr goldfarbenes iPhone 16 Pro Max sei beschlagnahmt worden.

Vor Gericht erschien Vershinina mit einem weißen Mercedes und habe angeblich mit einer Haftstrafe gerechnet. Weil die 21-Jährige aber Reue zeigte, blitzte die Staatsanwaltschaft mit ihrer Forderung von dreieinhalb Jahren Straflager ab.