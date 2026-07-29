Moskau (Russland) - Russland geht juristisch gegen den Gründer des Messengerdienstes Telegram, Pawel Durow (41), vor. Moskau wirft ihm vor, Terrorismus zu unterstützen.

Immer wieder stiften ukrainische Geheimdienste über Internetdienste Russen zur Sabotage an, … (Symbolfoto) © Fabian Sommer/dpa

Er werde international zur Fahndung ausgeschrieben, teilte der Inlandsgeheimdienst FSB mit. Der gebürtige Russe Durow hat seine Heimat bereits vor Jahren verlassen.

Telegram weigere sich, Chats und Bots zu schließen, die von ukrainischen Geheimdiensten und Terrororganisationen genutzt würden, um in Russland Personal für Sabotageakte und Terroranschläge anzuwerben, klagte der FSB.

Als aktuelles Beispiel nannte der Geheimdienst einen populären Chatbot zur Partnersuche für junge Leute. Über diesen Bot hätten ukrainische Dienste 46 junge Russen zwischen zwölf und 22 Jahren zu Straftaten verleitet, die vom FSB als Terroranschlag eingestuft wurden, hieß es.

Durow reagierte, indem er auf der Plattform X ein Foto mit einem Stinkefinger veröffentlichte (mittlerweile aber wieder löschte).

Er hatte im Februar, als die Ermittlungen erstmals bekannt wurden, geschrieben: "Jeden Tag fabrizieren die Behörden neue Vorwände, um den Zugang der Russen zu Telegram einzuschränken, weil sie das Recht auf Privatsphäre und freie Rede einschränken wollen."