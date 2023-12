Späte Reue: Chihuahua-Züchter gesteht überraschend Mafia-Morde

War früher ein gnadenloser Mafia-Killer: Sergei M. (59) hat mindestens drei Menschen erschossen und zahlreiche weitere Verbrechen im Auftrag der Tambowoskaja-Bratwa begangen. © Montage: VK/Сергей Мирошник

Fast 30 Jahre lebte Sergei M. (59) mit einer großen Schuld.

Vor wenigen Tagen betrat der hagere Mann die Hauptdirektion des russischen Innenministeriums in St. Petersburg, berichtet KP.



"Leute, meine Tage sind gezählt", sagte er zu verblüfften FSB-Beamten. "Ich möchte einen Mord gestehen." Sergei M. packte aus.

In den 90er-Jahren war der heute 59-Jährige nach eigenem Bekunden Mitglied der berüchtigten Tambow-Bande, einer Mafia-Gruppierung aus St. Petersburg. Damals habe man mit verfeindeten Gangstern im Clinch gelegen. Es ging um lukrative Beteiligungen an Bergwerken der soeben untergegangenen Sowjetunion. Viele Menschen starben damals.

Am 11. Januar, erzählt Sergei M., habe er auf Geheiß seines Bosses, Wladimir Kumarin (67), zwei Männer in St. Petersburg erschossen. Die Opfer saßen in einem Kleinbus, er sei herangetreten und habe durch das Fenster sechsmal auf die beiden geschossen. Später habe er die Tatwaffe - eine TT-Pistole - in einen Kanal geworfen. Das Verbrechen wurde nie gesühnt.

Auch eine weitere tödliche Schießerei, bei der ein Mann ums Leben kam, wird Sergei M. zur Last gelegt.

Als er Ende der 90er-Jahre die Liebe seines Lebens kennenlernte, habe er seiner kriminellen Karriere den Rücken gekehrt und wurde ehrlich, berichtet er. Er habe dann bei einem Sicherheitsdienst angeheuert und mit seiner Partnerin Hunde gezüchtet, Chihuahuas, Zwergspitze, Shih Tzus.

Auf die Frage, warum er denn nun gestehe, antwortete der pensionierte Mafia-Killer: "Ich bin schwer krank. Meine Frau ist gestorben. Ich werde bald sterben, deshalb kann ich es nicht für mich behalten." Er wollte vor seinem Tod noch reinen Tisch machen und ist bereit, ins Gefängnis zu gehen.