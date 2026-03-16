Wieder kein Urteil: Umstrittener Prozess gegen Karnevalswagenbauer Jacques Tilly verschoben

Moskau - Das umstrittene Strafverfahren gegen den deutschen Bildhauer Jacques Tilly (62) in Moskau verzögert sich. Die Anhörung wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft verschoben, da die neue Anklagevertreterin eigenen Angaben nach noch nicht mit dem Fall vertraut war.

Der Prozess gegen Bildhauer Jacques Tilly (62) verzögert sich. © Oliver Berg/dpa

Richter Konstantin Otschirow setzte daraufhin für den 2. April um 11.30 Uhr Ortszeit (10.30 Uhr MESZ) einen neuen Prozesstermin fest, wie ein Reporter der Deutschen Presse-Agentur aus dem Gerichtssaal berichtete.

Die russischen Behörden werfen Tilly, der mit seinen Karnevalswagen für den Düsseldorfer Rosenmontagszug Kremlpräsident Wladimir Putin (73) und dessen Krieg gegen die Ukraine kritisiert, unter anderem Verletzung religiöser Gefühle und die Verbreitung von Falschmeldungen über die russischen Streitkräfte vor.

Tilly droht damit in Russland eine Verurteilung zu einer langjährigen Haftstrafe.