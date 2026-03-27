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Paar schläft jede Nacht getrennt - der Grund regt zum Nachdenken an

Greg Rutherford und seine Frau Susie Verrill schlafen jede Nacht getrennt, um so Schlafstörungen zu vermeiden und besser in den Tag zu starten.

Von Helena Lanke

Woburn Sands (England) - Seltene Angewohnheit: Ein berühmtes Paar aus England schläft seit mehreren Jahren nicht mehr gemeinsam im Bett.

Susie Verrill und Ex-Olympiasieger Greg Rutherford (39) teilen sich nachts nicht das Bett.
Susie Verrill und Ex-Olympiasieger Greg Rutherford (39) teilen sich nachts nicht das Bett.  © Bildmontage: Instagram/gregjrutherford

Der 39-jährige Greg Rutherford und Susie Verrill sind seit über 14 Jahren ein Paar und haben drei Kinder. Trotzdem nutzen die beiden nachts getrennte Schlafzimmer.

Die sogenannte "Schlaftrennung" wird von manchen Paaren bevorzugt, um Schlafstörungen gezielt aus dem Weg zu gehen. Diese könnten unter anderem durch Schnarchen oder unterschiedliche Tagesabläufe entstehen, wie Mirror berichtet.

Auch die Beziehung kann auf Dauer gestärkt werden - nicht zuletzt, da einige Konflikte durch zu wenig Schlaf erst gar nicht entstehen.

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Den ehemaligen Olympiasieger und die Schriftstellerin bereite diese Maßnahme perfekt und nachhaltig auf den kommenden Tag vor.

"Es ist mir so wichtig, dass mein Partner und ich vor einigen Jahren beschlossen haben, getrennte Betten auszuprobieren, um zu sehen, wie sehr wir uns gegenseitig im Schlaf stören. Und ich kann Ihnen sagen, wir haben es nicht bereut", so Greg.

Einigen Studien zufolge könne eine getrennte Nachtruhe sowohl die geistige als auch die körperliche Gesundheit fördern.

Ein Schlafforscher erklärt

2012 holte sich Greg Rutherford die olympische Goldmedaille im Weitsprung. (Archivfoto)
2012 holte sich Greg Rutherford die olympische Goldmedaille im Weitsprung. (Archivfoto)  © AFP/Franck Fife

Greg wandte sich mit dem Thema an Dr. Neil Stanley, der sich seit mehr als 30 Jahren auf die Schlafforschung spezialisiert.

Dieser erklärte, dass es vor vielen Jahrzehnten sogar gar nicht üblich war, mit dem Partner in einem Bett zu schlafen. "Arme Leute schliefen zusammen, wenn sie keinen Platz hatten", so der Doktor.

Die Reichen hingegen hätten nie zusammen geschlafen, nicht mal die Queen und Prinz Philipp.

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Dass es für viele Paare normalerweise keine Option ist, findet Dr. Stanley nicht verwunderlich.

Er legt es jedoch jedem ans Herz, der Probleme mit dem Ein- oder Durchschlafen hat.

Titelfoto: Bildmontage: Instagram/gregjrutherford

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