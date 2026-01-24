Schluss mit Burger-Plakaten: Diese Stadt verbietet Fleischwerbung
Amsterdam (Niederlande) - Ab Sommer gilt in der niederländischen Hauptstadt Amsterdam ein Verbot für Fleischwerbung.
Ab dem 1. Mai darf somit in der Grachtenstadt auf Straßen, Plätzen und an Haltestellen keine Werbung für fossile Produkte oder Fleisch gezeigt werden wie etwa für Hamburger, Kreuzfahrten oder Flugreisen.
Damit ist die Hauptstadt nach Angaben der Stadtverwaltung die erste Hauptstadt der Welt, die Fleischwerbung verbietet, und zugleich die neunte Gemeinde in den Niederlanden, die ein Werbeverbot für fossile Brennstoffe einführt.
Eine Mehrheit des Gemeinderats stimmte dem Verbot am Donnerstag zu.
Grünen-Partei sieht Verbot als wichtigen Sieg für das Klima
Die grüne Partei GroenLinks, eine der Antreiber des Verbotes, sprach von einem "wichtigen Sieg für das Klima, die öffentliche Gesundheit und eine faire Zukunft für alle".
"Für Werbung von großen Unternehmen, die die Klimakrise vorantreiben, gibt es in Amsterdam keinen Platz mehr. Wir freuen uns sehr, dass es jetzt ein klares Verbot von Fossil- und Fleisch-Werbung in unserem öffentlichen Raum gibt", sagte die grüne Stadtabgeordnete Jenneke van Pijpen.
Titelfoto: Bildmontage: 123RF/robertvanthoenderdaal, Jerry Lampen/epa/dpa