Schluss mit Burger-Plakaten: Diese Stadt verbietet Fleischwerbung

Amsterdam (Niederlande) - Ab Sommer gilt in der niederländischen Hauptstadt Amsterdam ein Verbot für Fleischwerbung.

Ab dem 1. Mai darf unter anderem für Burger keine Werbung mehr gemacht werden. (Symbolfoto) © 123rf/robertvanthoenderdaal

Ab dem 1. Mai darf somit in der Grachtenstadt auf Straßen, Plätzen und an Haltestellen keine Werbung für fossile Produkte oder Fleisch gezeigt werden wie etwa für Hamburger, Kreuzfahrten oder Flugreisen.

Damit ist die Hauptstadt nach Angaben der Stadtverwaltung die erste Hauptstadt der Welt, die Fleischwerbung verbietet, und zugleich die neunte Gemeinde in den Niederlanden, die ein Werbeverbot für fossile Brennstoffe einführt.

Eine Mehrheit des Gemeinderats stimmte dem Verbot am Donnerstag zu.