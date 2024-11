Schon 400 Fälle und 40 Tote: Neuartige Horror-Seuche breitet sich diesem Land aus

New Brunswick (Kanada) - In Kanada breitet sich eine rätselhafte Hirnerkrankung aus. 40 Menschen sind bereits gestorben, Hunderte haben sich mit dem bislang unbekannten Erreger infiziert. Die Behörden sind besorgt.

Eine gefährliche neurodegenerative Krankheit ist in Kanada auf dem Vormarsch. (Symbolbild) © 123rf/tonporkasa

Heftige Muskelkrämpfe, Sehstörungen, Halluzinationen: Eine gefährliche Krankheit ist in Kanada auf dem Vormarsch. Die meisten Betroffenen sind unter 45 Jahren alt. Was die gefährliche Krankheit auslöst, ist völlig unklar.

Seitdem der Erreger das erste Mal 2019 in der Provinz New Brunswick ausgebrochen ist, erkrankten mehr als 400 Menschen. 40 Betroffene überlebten nicht, berichtet die Zeitung The Guardian unter Berufung auf Behördenangaben.

Behauptete die Regierung der besonders betroffenen Provinz zunächst, dass es sich um "Krebserkrankungen" oder "Demenz" handelt, folgte nun die Wende.

"Wir müssen gründlich untersuchen, was die Menschen krank macht", sagte Susan Holt (47), die frisch gewählte Premierministerin von New Brunswick, zur Zeitung National Post. "Wir wissen nicht nur nicht, wie wir es eingrenzen, diagnostizieren und behandeln können, wir wissen auch nicht, was die Ursache ist."

Die Regierungschefin der knapp 850.000 Einwohner zählenden Provinz im Osten Kanadas ist besorgt: "Die Unerklärlichkeit der Krankheit ist eine Qual. Nicht zu wissen, was die Ursache ist, was als Nächstes passieren wird, wie die Behandlung aussehen wird."

Sie hat die Bundesregierung in Ottawa gebeten, weitere Mittel bereitzustellen, um die mysteriöse Krankheit besser zu erforschen.