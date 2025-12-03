Schreck auf Gleis: Schwan stoppt schnellsten Zug der Welt

Japan - In Japan hat ein Schwan Japans weltberühmten Hochgeschwindigkeitszug Shinkansen ausgebremst.

Ein Zugführer habe das Tier in der nordöstlichen Präfektur Miyagi plötzlich auf den Gleisen ausgemacht und seinen Zug - zum Glück rechtzeitig - zum Stehen gebracht, wie der Betreiber bekannt gab.

Dem Tier sei nichts zugestoßen.

Dafür aber verspäteten sich gleich drei der "bullet trains" (Geschoss-Züge), wovon rund 1300 Fahrgäste betroffen gewesen seien, wie die japanische Nachrichtenagentur Kyodo festhielt.