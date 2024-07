Schüsse in Dorf sorgen für Großeinsatz: Polizei findet drei Tote in Wohnungen

Vétroz (Schweiz) - Alarm in einem Dorf im Schweizer Kanton Wallis! Einsatzkräfte haben dort drei Tote gefunden.

Am heutigen Sonntag entdeckten Schweizer Beamte drei Tote in einem Dorf im Kanton Wallis. © X/Polizei Wallis

Wie die Kantonspolizei am heutigen Sonntagmittag mitteilte, wurden die Beamten um 6.53 Uhr in die Ortschaft Vétroz im Rhonetal gerufen, nachdem mehrere Personen Schüsse gehört hatten.

Als die Polizisten im Großaufgebot am Ort des Geschehens eintrafen, entdeckten sie zwei leblose Personen in einer Wohnung in der Ruelle Centrale.

Anschließend folgte der zweite Schreckensfund: In der Wohnung des mutmaßlichen Täters stellten die Ermittler eine weitere tote Person fest. Ersten Erkenntnissen zufolge handelt es sich dabei um den Schützen, der sich nach seiner Tat selbst das Leben genommen hat.

Die Uniformierten gehen davon aus, dass vor dem Tötungsdelikt ein privater Streit eskaliert ist.

Die Staatsanwaltschaft hat in Zusammenarbeit mit der Kantonspolizei Wallis eine Untersuchung eingeleitet.