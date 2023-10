Schulbusfahrerin betrinkt sich am Steuer - tragischer Hintergrund?

New York City (USA) - Eigentlich ist es ein klarer Fall: Der Fahrer oder die Fahrerin eines Schulbusses wird mit Alkohol im Blut am Steuer erwischt, hat also zahlreiche Kinder in Gefahr gebracht und sollte sofort seinen bzw. ihren Job verlieren! Doch bei Schulbusfahrerin Amal Hanna (60) aus den USA scheint die Situation etwas komplizierter zu sein.