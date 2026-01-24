Sie klagte über gesundheitliche Probleme: 26-Jährige Influencerin plötzlich tot gefunden
Süd‑Jakarta (Indonesien) - Eine indonesische Influencerin (†26) wurde tot in ihrer Wohnung aufgefunden, nachdem sie zuvor über gesundheitliche Beschwerden geklagt hatte.
Wie CNN Indonesia berichtet, war Lula Lahfah erst vor wenigen Wochen wegen gesundheitlicher Probleme im Krankenhaus und musste auch zum Jahreswechsel dort behandelt werden.
Am Freitagabend gegen 18.44 Uhr wurde die 26-Jährige dann plötzlich von einem Sicherheitsbeamten tot aufgefunden, wie die Polizei gegenüber dem Sender bestätigte.
Über die genaue Todesursache ist bisher nichts bekannt.
Die Kriminalpolizei Süd-Jakarta hat die Ermittlungen aufgenommen.
Musikgruppe von Lahfahs Freund sagt Konzert ab
Am selben Tag gab die Musikgruppe Weird Genius, der auch Lahfahs Freund Reza Oktavian angehört, auf Instagram bekannt, ihr Konzert aufgrund einer "bedauerlichen Nachricht" absagen zu müssen.
"Mit schwerem Herzen teilen wir euch mit, dass Weird Genius heute beim OPPO-Event nicht auftreten kann, aufgrund der bedauerlichen Nachricht über eines unserer Mitglieder (das sich derzeit nicht in bester Verfassung befindet, um auf der Bühne zu stehen)", schrieb die Band in ihrem Beitrag.
Ihre riesige Fangemeinde ist geschockt über den plötzlichen Tod der Influencerin
Lula Lahfah hatte online eine riesige Fangemeinde und begeisterte ihre Follower mit Inhalten über Mode und Fitness.
Auf Instagram folgten ihr 2,7 Millionen Menschen, die nun um die junge Influencerin trauern.
Unter ihrem letzten Post zeigen viele Fans ihre Bestürzung und ihren Schock. Ein Follower schrieb: "Oh mein Gott, das ist nicht echt! Ich bin total geschockt, ehrlich!“
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/Screenshot/lulalahfah