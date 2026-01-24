Sie klagte über gesundheitliche Probleme: 26-Jährige Influencerin plötzlich tot gefunden

Süd‑Jakarta (Indonesien) - Eine indonesische Influencerin (†26) wurde tot in ihrer Wohnung aufgefunden, nachdem sie zuvor über gesundheitliche Beschwerden geklagt hatte.

Vor wenigen Wochen hatte Lula Lahfah von ihren gesundheitlichen Beschwerden berichtet. © Instagram/Screenshot/lulalahfah

Wie CNN Indonesia berichtet, war Lula Lahfah erst vor wenigen Wochen wegen gesundheitlicher Probleme im Krankenhaus und musste auch zum Jahreswechsel dort behandelt werden.

Am Freitagabend gegen 18.44 Uhr wurde die 26-Jährige dann plötzlich von einem Sicherheitsbeamten tot aufgefunden, wie die Polizei gegenüber dem Sender bestätigte.

Über die genaue Todesursache ist bisher nichts bekannt.

Die Kriminalpolizei Süd-Jakarta hat die Ermittlungen aufgenommen.