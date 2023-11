"Sie sagte, es sei ihr Onkel": Kavalier nach Horror-Date von Brücke geworfen!

Escambia County (Florida/USA) - So hat sich der junge Mann sicher kein romantisches Date vorgestellt. Statt eines gemütlichen Rendezvous erwartete einen Mann in Florida (USA) beinahe der Tod!

Nafis Raynold (31, l.) und Natalie Fonseca (25) waren nie an ein romantisches Date interessiert! © Screenshot/Facebook/Escambia County Sheriff's Office

Der Vorfall ereignete sich der New York Post zufolge bereits am 7. Oktober in Escambia County. Natalie Fonseca (25) lud ihr Opfer, welches sie vorab über Facebook kennengelernt hatte, zu einem Date ein.

Nach einer geselligen Zweisamkeit landete der ahnungslose Kavalier bei ihr zu Hause, wo ihm jedoch ein unvorstellbares Unheil drohte.

Natalie war nämlich gar nicht Single, sondern mit Nafis Raynold (31) zusammen, der sich zunächst als ihr Onkel ausgab. Das Trio fuhr dann zunächst zum Haus des Opfers, von wo aus sie dann aber einen weiteren "Ausflug" unternahmen.

Im Auto kam dann die Schock-Nachricht für das Herzblatt: Das Fake-Onkel-Nichten-Duo sagte dem Mann, dass er nun sterben würde.