Junge Urlauberinnen wollten mit Cocktail anstoßen, jetzt kämpfen sie um ihr Leben

Rasch verschlechterte sich der Zustand der Teenager, weswegen sie direkt in zwei Krankenhäuser in Bangkok und Udon Thani eingeflogen wurden. Dort angekommen folgte dann die Schock-Diagnose: Beide litten an einer Methanolvergiftung!

Um Kosten zu sparen werden Cocktails in einigen Lokalen mit giftigem Methanol gestreckt. (Symbolbild) © Patrick Pleul/dpa

Laut "7News" gibt es neben den beiden Frauen auch noch zehn weitere Menschen, welche derzeit aufgrund einer Methanolvergiftung um ihr Leben kämpfen. Zwei weitere Menschen sind bereits an den Folgen gestorben.

Das "Methanol-Institut" gibt an, dass solche Vergiftungen häufig in Ländern auftreten, in denen es einen hohen Steuersatz auf Ethanol und ethanolhaltige Produkte gibt. Um diese Steuer zu umgehen, wird in diesen Ländern absichtlich giftiges Methanol in verschiedenste Cocktails gemischt, da dieses billiger ist als Ethanol-der "normale" Trinkalkohol.

In einem Interview mit dem Sender beschreibt Notarzt Doktor Stephan Parnis eine solche Vergiftung wie folgt:

"Die Symptome umfassen starke Bauchschmerzen, Übelkeit und Erbrechen. Außerdem kann sich die Vergiftung auch auf das Gehirn auswirken. Der Betroffene kann in ein Koma fallen und temporär oder sogar für immer erblinden. Im schlimmsten Fall kann Methanol den Menschen töten. Es ist deshalb wichtig, dass die Vergiftung so früh wie möglich erkannt wird, damit Spezialisten diese in einem Krankenhaus behandeln können."