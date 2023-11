Skandal! Pizza-Bäcker offenbart fiesen Lifehack: So zockt er seine Kunden ab!

Punta Gorda (Florida/USA) - Dreist. Ein Pizzabäcker enthüllt auf TikTok die dunkelsten Geheimnisse seiner Branche. So geht der Trick mit dem Mittelstück

Nun ging Jay einen Schritt weiter und demonstrierte, wie leicht er an ein "kostenloses" Abendessen kommt.

Mit geübten Händen schneidet der Pizzabäcker die Pizza in DREI Teile. Das Mittelstück wird der Kunde nie erhalten. © Montage: TikTok/pizzajayryan

So geht der Trick mit dem Mittelstück: Der Pizzabäcker holt die Pizza aus dem Ofen, legt sie vor sich hin. So weit, so gut.

Doch dann schneidet Jay mit dem Pizzaroller zwei parallele Schnitte von Oben nach Unten, teilt die Pizza so in drei Teile - ein nahezu rechteckiges Mittelstück und die beiden runden "Hälften".

Die Hälften legt er dann in den Karton, fügt sie zu einer neuen Pizza zusammen und scheidet sie in klassische Stücke.

"Abendessen", nennt der Whistleblower das. Er weiß: Dem ungeübten Auge fällt der dreiste Pizza-Diebstahl nicht weiter auf.

Nach der Pizza-Beichte herrscht auf TikTok Entsetzen. Viele User fühlen sich betrogen. "Von nun an werde ich meine Pizza immer ungeschnitten bestellen", schäumt ein Nutzer. Ein anderer fragt, wer noch eine "ehrliche Pizzeria" kennt. Eine dritte Nutzerin kündigt hingegen an, in Zukunft immer überprüfen zu wollen, ob die Pilze auf ihrer Pizza zu denen auf dem daneben liegenden Stück passen.

Wiederum ein anderer User vermutet, dass der Whistleblower gemeinsame Sache mit betrügerischen Pizzabäckern macht. "So wie er das auf die perfekte Größe geschnitten hat, weiß man, dass er das mehr als einmal gemacht hat", glaubt der Nutzer zu wissen.

Ob die Industrie nun Konsequenzen zieht, bleibt abzuwarten.